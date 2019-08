Bei "Promis privat" gewähren aktuell mehrere TV-Sternchen Einblicke in ihren Alltag – unter anderem Iris Klein (52). In der aktuellen Folge begab sich die Reality-TV-Darstellerin höchstpersönlich auf die Suche nach einem passenden Partner für ihre Tochter Jenny Frankhauser (26). Dabei wurde sie auch schnell fündig: Sie meint, den Traummann für die Halbschwester von Daniela Katzenberger (32) bereits ausfindig gemacht zu haben!

Schon zu Beginn ihrer Kuppel-Mission wusste die 52-Jährige, wie der neue Mann an der Seite ihrer Tochter aussehen soll, wie sie in der Sendung auf Sat.1 verrät: "Jenny mag einen Typ Mann, der auf jeden Fall größer ist als sie. Dunkle Haare, gerne tätowiert und er muss eigentlich gar nicht so trainiert sein. Einen Waschbrettbauch braucht er, glaube ich, gar nicht." In einem spanischen Café entdeckte die gebürtige Rheinland-Pfälzerin einen Mann, auf den all diese Attribute zutreffen: den Barkeeper Sebastian. Nach einem kurzen Gespräch war Mama Iris sofort klar: "Den rufen wir an, wenn Jenny da ist!"

Der 30-Jährige ist jedoch Spanier und spricht nur wenig Deutsch, was die Kommunikation zwischen den potentiellen Turteltäubchen etwas erschweren könnte – Iris sieht darin jedoch keine riesige Hürde: "Wenn die sich sehen und das würde funken, dann finden die eine eigene Sprache. Denn die Liebe braucht keine Sprache", schwärmt sie. Bleibt abzuwarten, wie Iris' Kuppel-Mission tatsächlich ausgeht.

"Promis privat" – die Promi-Doku ab dem 29. Juli 2019, montags bis freitags ab 18 Uhr bei Sat.1.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juli 2019

Promiflash Jenny Frankhauser mit Iris Klein am Flughafen in Frankfurt am Main

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein, TV-Star

