Hat Tom Kaulitz (29) wirklich seine Ex-Flamme zur Hochzeit eingeladen? Ann-Kathrin Götze (29) urlaubt gerade auf der italienischen Insel Capri – genau da, wo auch die Hochzeitsfeier von Heidi Klum (46) und ihrem Verlobten steigen soll. Zunächst wirkte es noch eher wie ein Zufall, dass sich die Verflossene des Tokio Hotel-Gitarristen ebenfalls in dem Ferienort befindet. Aber jetzt tauchen sehr verdächtige Hinweise auf!

Heidi und Tom posteten am Mittwochabend einen süßen Pärchen-Clip auf Instagram: Der Musiker hob die 46-Jährige in die Höhe, damit sie eine Zitrone von einem Baum pflücken konnte. Auffällig ist: Die Frau von Mario Götze (27) scheint sich am selben Abend ebenfalls in einem Restaurant zu befinden, das auch einen natürlichen Baldachin aus den Bäumen der Zitrusfrucht hat. Scheinbar hat es vor der kommenden Zeremonie noch eine kleine Zusammenkunft der Gäste gegeben.

Doch die Gästeliste ist lang – wer sich wohl sonst noch unter den Restaurant-Besuchern befand? Neben den Familien des Brautpaares sind die Spekulationen über die anderen Einladungen mächtig am Brodeln: Kommen zum Beispiel auch Heidis Germany's next Topmodel-Kollegen Michael Michalsky (52), Thomas Hayo und Wolfgang Joop (74)?

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze auf Capri

Anzeige

Instagram / thomashayo Thomas Hayo, Heidi Klum und Michael Michalsky, Juroren bei GNTM 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de