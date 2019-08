Am Donnerstag war es endlich so weit: Die letzten fünf Promis bei The Masked Singer wurden entlarvt! Jetzt wissen die Zuschauer, wer sich die ganze Zeit über hinter den Masken verborgen hatte – die großen Überraschungen blieben allerdings aus. Viele TV-Zuschauer hatten die Stars schon lange im Verdacht. Und auch Gil Ofarim (36) erkannte schnell, wer sich hinter dem Engel und dem Astronauten versteckte!

Im Promiflash-Interview verriet Gil, dass er zwei seiner Kontrahenten sofort enttarnt hatte. "Leider muss ich sagen, ich habe Bülent Ceylan sofort erkannt", erzählte der Musiker grinsend und machte die Haltung des Comedians nach. "Und ich muss auch sagen: Der großartige Max Mutzke hat sich mit dem ersten Ton verraten", resümierte der Frauenschwarm. Bei den anderen verkleideten Promis war er nach eigenen Angaben allerdings bis zuletzt im Dunkeln getappt.

Dass Gil im Grashüpferkostüm steckt, vermuteten die Zuschauer bereits nach der ersten Show. Wie fand es der Sänger, so schnell erkannt zu werden? "Mich ehrt es sehr, dass alle Leute anscheinend sofort wussten, dass ich es bin", schwärmte der 36-Jährige gegenüber Promiflash.

WENN Bülent Ceylan, Comedian

Becher/WENN.com Max Mutzke, Musiker

Action Press / Bieber, Tamara Gil Ofarim 2019 in Berlin

