Die erste Staffel von The Masked Singer feierte am Donnerstag großes Finale! Nach den Mega-Erfolgen in den USA und Japan schien die Show auch in Deutschland zahlreiche Zuschauer zu begeistern. Schließlich packte alle das Ratefieber: Wer steckt in den Kostümen des Grashüpfers, des Astronauten und Co.? In der letzten Folge wurden nun alle enttarnt und tatsächlich hatte das Publikum die enthüllten Promis schon lange im Verdacht gehabt – im Netz mischten sich unter die großen Lobeshymnen auch ein wenig Kritik.

Unter einem Promiflash-Artikel über den Sieger Max Mutzke (38) beschwerten sich zahlreiche Facebook-User über die enthüllten Promis – der Grund: Alle Namen waren schon einmal vermutet worden. Mit Blick auf die nächste Staffel könnte ProSieben also gerade die Indizien noch etwas rätselhafter gestalten. "Irgendwie war ich enttäuscht, dass es keine wirkliche Überraschung gab, aber dennoch war es eine tolle Show" oder "Keine wirkliche Überraschung! Zumindest bei den letzten Fünf! Vielleicht beim nächsten Mal", bemerkten die Nutzer.

Außerdem hatten viele Fans bis zum Schluss auf einen super singenden Quereinsteiger gehofft. Am Ende zogen mit Max und Grashüpfer Gil Ofarim (36) aber zwei Profis ins Finale ein. "Das nächste Mal sollten sie einen perfekt singenden Sportler nehmen. Ich bin mehr als enttäuscht, dass ein professioneller Sänger gewonnen hat" oder "Nächstes Mal mehr Pepp, mehr glänzende 'Nicht-Sänger' und ich bin überglücklich", schlugen zwei User vor. Anmerkungen, die die Macher 2020 möglicherweise beherzigen werden. Denn die Produktion einer zweiten Staffel wurde offiziell bereits bestätigt – und bei DER Begeisterung in den vergangenen Wochen dürften die Verantwortlichen auch sicher den einen oder anderen hochkarätigen Promi überzeugen können.

