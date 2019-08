Ob sich Bülent Ceylan (43) rückblickend über seine Song-Auswahl bei The Masked Singer ärgert? Gestern war es endlich so weit: Im großen Finale wurden die letzten fünf Promis demaskiert. Schon lange wurde gemunkelt, dass der Comedian unter dem Engelskostüm steckt – und tatsächlich: Er war derjenige, der das Studio mit seinen Metal-Performances zum Beben brachte. Aber hat er sich mit eben diesen Auftritten vielleicht selbst verraten?

Im Promiflash-Interview erklärte Bülent, dass er es nicht bereut, voll und ganz auf die Metal-Schiene gesetzt zu haben. "Ich muss ja irgendwo auch authentisch sein. Als Engel muss man ja ein bisschen Abstand halten und da war ich immer ein bisschen mystisch und so. Aber die Musik selber ist das, was ich liebe", betonte der gebürtige Mannheimer. Er habe das so gewollt und es habe ihm unglaublich viel Spaß gemacht. Besonders die Versionen von Helene Fischers (34) "Atemlos" und vom Spice Girls-Hit "Wannabe" fand er innovativ.

Die Musik war also voll nach Bülents Geschmack. Was seine Moves betrifft, musste sich der leidenschaftliche Headbanger hingegen ziemlich zurückhalten. "Die Maske ist auch sehr schwer [...] Hier ist alles sehr heiß und die Flügel wogen auch 30 Kilo oder so", erklärte der 43-Jährige weiter.

Getty Images "The Masked Singer"-Engel

Anzeige

Getty Images Bülent Ceylan 2011

Anzeige

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Engel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de