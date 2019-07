Am Donnerstag ist es so weit: Endlich werden alle noch verbliebenen The Masked Singer-Stars enttarnt! Fünf Promis sind noch übrig, die unter ihren aufwendigen Kostümen im Finale antreten: Das Monster, der Kudu, der Astronaut, der Grashüpfer und der Engel haben es in die letzte Runde des musikalischen Ratespiels geschafft. Zur Einstimmung auf das Spektakel durchleuchtet Promiflash noch einmal genauestens die verschiedenen Anhaltspunkte. Dabei lassen die Hinweise auf den Engel eigentlich gar keinen anderen Schluss zu – es muss sich um Bülent Ceylan (43) handeln!

Indizien aus den Clips

- Kekse in Halbmond- und Sternenform: Die Form der Plätzchen verweist nicht nur auf seine türkischen Wurzeln, sondern womöglich auch auf ein Herzensprojekt des Komikers: In seiner Heimatstadt Mannheim unterstützt er ein Kinderhospiz namens "Sterntaler".

- Skatkarten: Bülent war als Kind Mitglied in einem Skatverein. Auf dem Skatblock verstecken sich zudem die Zahlen für Bülents Alter und die Mannheimer Ortsvorwahl 0621.

- Grillen, Gartenzwerge, Hecke schneiden, Rasen mähen, Kartoffeln: Der 43-Jährige setzt sich in seinen Programmen oft spielerisch mit deutschen Klischees und Stereotypen auseinander.

- Quark: Womöglich sinnbildlich für Quatsch, den Bülent als Komiker gerne macht.

- Spaghetti: Könnte eine falsche Fährte zu den italienischen Wurzeln von Luke Mockridge (30) sein – doch in Bülents Heimatstadt Mannheim wurde vor über 50 Jahren tatsächlich das Spaghetti-Eis erfunden.

- Schwarz und Weiß, Schachfiguren: Aufgrund architektonischer Gegebenheiten ist Mannheim auch als Quadratestadt bekannt.

- Geige: In einem Sketch für "Die versteckte Kamera" spielte Bülent einen exzentrischen Violinisten, der einen Campingplatz gehörig aufmischt.

- "Auf dieser großen Bühne fühle ich mich einfach wie zu Hause": Rock-Fan Bülent ist bereits auf Metal-Festivals wie dem Summer Breeze aufgetreten. 2014 kamen die Besucher des Wacken Open Air in den Genuss seines Programms, das der Comedy-Star mit einem Song abschloss – und dabei ein Organ offenbarte, das dem des Engels gleichkommt!

- Rammstein-Hinweise: In einem Einspieler sagte der Engel – schon die Verkleidung an sich spielt auf einen der größten Hits der Band an – die Worte "Mein Herz brennt", zudem legte er in der Sendung aus Keks-Buchstaben "Deig Zich", was der Abwandlung eines aktuellen Titels ("Zeig Dich") der Band entspricht. Bülent nahm vor einigen Jahren eine Platte mit Songs auf, die in einer Rezension von Metal.de als "rockige und humorige Stücke im Rammstein-Arrangement" beschrieben wurden. Der Hobbymusiker scheint Fan der Berliner Band zu sein. Und passenderweise sang der Engel auch schon den gleichnamigen Hit des Sextetts!

Hinweise aus Auftritten und der Show

Fast alle Titel, die der Engel bislang dargeboten hat, stammen aus dem Rock- und Metal-Bereich. Den Bruch wagte der geflügelte Kandidat dann mit "Atemlos" von Helene Fischer (34) – dem deutschen Party-Schlager schlechthin und wiederum als Anspielung auf den Umgang mit Klischees interpretierbar. Mit Bülent wäre zudem endlich das Rätsel gelöst, welcher der Teilnehmer einen Verdienstorden trägt, wie es Moderator Matthias Opdenhövel (48) zu Beginn der Staffel angekündigt hatte. Im April 2012 wurde dem Mannheimer für seine Verdienste um interkulturelles Verständnis, Integration und seinen Einsatz gegen Rassismus die höchste Auszeichnung Baden-Württembergs verliehen. Außerdem gehört er zu den Promis, die sich bereits über Goldene Schallplatten und einen Bambi freuen durften.

Das sagen das Rateteam und die Fans

Schon nach seinem ersten Auftritt hatten zahlreiche Zuschauer Bülent im Verdacht – Mitte Juli glaubten immer noch 85,5 Prozent von 2.635 Promiflash-Lesern in einer Umfrage an diese Theorie. Aktuell führt er das Ratespiel auf der ProSieben-Seite mit über 32.000 Tipps an. Zum Vergleich: Marius Müller-Westernhagen (70) liegt mit etwa 6.400 Votings abgeschlagen auf dem zweiten Platz! Auch die Promi-Ratefüchse Max Giesinger (30), Ruth Moschner (43) und Collien Ulmen-Fernandes (37) hatten bereits auf Bülent getippt, auch wenn Collien später Zweifel plagten. Die Hinweise gingen zu eindeutig in seine Richtung, grübelte die Moderatorin, die dadurch skeptisch geworden sei. Wesentlich sicherer gab sich Faisal Kawusi (28), der das Trio in einer Sendung als Gast unterstützte: "Ich würde meine Playstation darauf verwetten, dass das Bülent ist. Ich spüre es. Ich spüre seine Art." Und ihr – glaubt auch ihr an diese Theorie oder steckt für euch ein anderer Star im Engelskostüm? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Bülent Ceylan beim Radio Regenbogen Award 2013

Getty Images "The Masked Singer"-Engel

Getty Images Bülent Ceylan beim Bambi 2016 in Berlin

Getty Images Bülent Ceylan bei der Premiere seines Films "Verpiss dich, Schneewittchen" in Mannheim



