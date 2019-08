Seit rund einem Monat ist Familie Kusmagk nun zu viert! Mit der Geburt von Baby Yoko haben Peer (44) und Janni Kusmagk (28) den kleinen Emil-Ocean (2) zum großen Bruder gemacht. Nur wenige Wochen nachdem Sprössling Nummer zwei das Licht der Welt erblickt hat, wird nun aber bereits ein anderer Ehrentag gefeiert. Blondschopf Emil-Ocean ist heute zwei geworden – am Geburtstag ihres Sohnes werden die stolzen Eltern ziemlich emotional.

"Zwei Jahre ist diese kleine Leuchtrakete heute auf der Welt", schreibt Mama Janni zu einem Bild ihres ältesten Kindes auf Instagram. Der Kleine springt darauf in Unterhose durch den Garten und hüpft energiegeladen mit einem gewaltigen Satz in die Luft. Janni sendet dem Sohnemann auf diesem Weg die allerbesten Geburtstagsgrüße und macht klar: "Wir lieben dich von hier bis zur Sonne und wieder zurück." Und auch Papa Peer widmet dem zweiten Jubiläum seines Nachwuchses einige Zeilen im Netz. "Danke für die wunderschönen Momente, die ich in den letzten zwei Jahren mit dir teilen durfte", äußert er sich gerührt zu einer Reihe von Bildern beim gemeinsamen Tollen mit Emil-Ocean.

Dass der Zweijährige sich der Liebe seiner Eltern sicher sein kann, hat das Paar in der Vergangenheit bereits des Öfteren klargestellt. Erst kürzlich hatten die frischgebackenen Zweifach-Eltern ganz offen darüber gesprochen, wie sie den Alltag mit zwei Kids nun meistern würden. "Manchmal fällt es uns in diesen Tagen schwer, beiden Kindern die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken", erklärte Janni damals auf ihrem Social-Media-Account – trotzdem versuchen sie, so gut es geht, für beide Sprösslinge präsent zu sein.

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean Kusmagk

Instagram / janniundpeer Emil-Ocean und Peer Kusmagk im Urlaub

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk mit Emil-Ocean

