Wo kamen denn die Extra-Pfunde her? Anfang des Jahres hatte Jennifer Frankhauser (26) ihr Leid mit ihren Fans geteilt: Nachdem sie 2018 im Dschungelcamp sechs Kilo abgenommen hatte, habe sie ein Jahr später nicht nur das verlorene Gewicht, sondern sogar noch mehr als vorher drauf gehabt! In der Sendung "Promis privat" offenbart die YouTuberin nun, warum sie ab und an zu solchen Gewichtsschwankungen neigt!

Ein Besuch bei Iris Klein (52) auf Mallorca ist für die Löwenmama genug, um Jennys Zunahme zu enttarnen: Als Wink drückt sie ihrer Tochter eine Erdbeere in die Hand und in dem Moment gesteht die Urwald-Königin: "Das Problem ist, ich bin ein Frustesser. Ich esse, wenn mir langweilig ist. Ich esse, wenn ich Lust habe, keinen Hunger. Ich esse aber auch, wenn ich gestresst bin. Dann gibt es halt Nudeln und Pizza, was man so liebt", redet Jenny in der Reality-Show nicht um den heißen Brei herum.

Einen Übeltäter macht das Schleckermäulchen für seine zehn ungeliebten Zusatzkilos ebenfalls verantwortlich: "Dann wohne ich noch über meiner Oma, die sehr, sehr gut und ungesund kocht und dann kann ich auch nicht nein sagen." Monate nach den "Promis privat"-Dreharbeiten glänzt Jenny mit einem Sixpack – und nicht nur sie lebt mittlerweile gesünder: Auch Iris ist aktuell auf Diät.

“Promis privat" – die Promi-Doku ab 29. Juli 2019, montags bis freitags ab 18 Uhr bei Sat.1.

