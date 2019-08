Gil Ofarim (36) wählte sein The Masked Singer-Kostüm mit Bedacht! In den vergangenen sechs Wochen begeisterte der Sänger das Fernsehpublikum als Insekt. Auf der Bühne gab er jedes Mal richtig Gas und wurde nicht nur für seine tolle Gesangsleistung, sondern auch für seine coolen Tanz-Moves gefeiert. Klar, in dem Anzug hatte der Musiker ja auch deutlich mehr Bewegungsfreiheit als viele seine Mitstreiter. Aber die Verkleidung hatte auch einen anderen Vorteil: Wenn Gil mal fix für kleine Grashüpfer musste, war das kein Problem.

Bei red verriet der Sänger, dass er vor dem Show-Start ein geheimes Meeting in seiner Heimatstadt hatte, bei dem er sich zwischen dem Kudu- und dem Grashüpfer-Kostüm entscheiden durfte. Der ehemalige Let's Dance-Gewinner ging ganz pragmatisch an die Sache ran: "Ich habe fünf Sekunden überlegt und dachte mir: 'In welchem Kostüm kannst du schneller auf Toilette gehen, wenn's sein muss?'" Damit fiel seine Wahl ganz klar auf den grünen Anzug, der den Praxis-Test offenbar auch bestanden hat. "Das ging wirklich schnell", lachte Gil.

Bülent Ceylan (43) hingegen konnte von einem derart entspannten WC-Besuch nur träumen. In seinem ausladenden Engelsgewand war jede Pinkel-Pause mit einem Riesenaufwand verbunden. "Ich musste auf die Damentoilette gehen, weil die Türen breiter waren", erklärte der Comedian. Die Kabine konnte er allerdings nicht abschließen, sodass immer jemand Schmiere stehen musste. Und zu guter Letzt sei es mit dem XXL-Reifrock dann auch gar nicht so leicht gewesen, das Klo zu treffen.

Getty Images Gil Ofarim als der Grashüpfer im "The Masked Singer"-Finale

Action Press / Bieber, Tamara Gil Ofarim 2019 in Berlin

Getty Images Bülent Ceylan bei der Premiere von "Verpiss Dich, Schneewittchen"

