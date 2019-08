Will Oggy Batar die wahre Liebe finden – oder etwa doch nur berühmt werden? Aktuell ist der Sporttherapeut bei Die Bachelorette zu sehen, wo er neben 20 anderen Herren um die Gunst von Gerda Lewis (26) buhlt. Seinen Konkurrenten warf der Weseler vor, aus den falschen Gründen an der Sendung teilzunehmen. Doch auch der 27-Jährige ist kein unbeschriebenes TV-Blatt: Oggy nahm bereits an "First Dates - Ein Tisch für zwei" teil.

In der am Donnerstagabend ausgestrahlten Kuppelshow von Fernsehkoch Roland Trettl (48) hatte der Muskelmann ein Blind-Date mit der Make-up-Artistin Melina. Schon bei der Begrüßung legte der damals noch 26-jährige YouTuber die Karten auf den Tisch und fragte die Beauty-Salon-Besitzerin, ob sie bei ihm ein Waxing durchführen könne: "Für die Brust ist das auf jeden Fall brutal. Ich habe geweint", erklärte der Influencer und zeigte sich von seiner zarten Seite. Bei der 23-Jährigen aus Geilenkirchen rief Oggys offensive Art jedoch Zweifel hervor: "Ich glaube schon, dass er ehrlich ist, aber bei manchen Punkten bin ich mir einfach unsicher, ob es echt oder fake war."

Seine Verabredung verbrachte das Duo dann mit ausgiebigem Small Talk und zum Ende erwies sich der Bartträger als Gentleman: "Natürlich geht das auf meinen Nacken", sagte er zur Kellnerin, als sie die Rechnung brachte. Doch sein Einsatz wurde nicht belohnt. "Ich mag ihn sehr gerne. Für eine Beziehung reicht es aber nicht. Deswegen würde ich jetzt kein zweites Date machen", machte Melina Oggys Hoffnungen zunichte.

TVNOW Gerda Lewis und Bachelorette-Kandidat Oggy

Instagram / roland_trettl Roland Trettl, Moderator bei "First Dates - Ein Tisch für zwei"

TVNOW Keno, Serkan, Oggy, Tim und Marco auf dem Rummel-Date

