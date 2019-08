Bei dieser Sendung gibt es wieder eine Änderung! Ursprünglich waren Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) in "Das Duell um die Welt" selbst um den Globus gereist, um waghalsige Aufgaben zu meistern. Seit Ende 2018 machen diese Reisen jedoch Prominente, die entweder für Team Joko oder für Team Klaas kämpfen. Jetzt ist das Konzept der Sendung noch einmal überarbeitet worden: Demnächst wird sie live ausgestrahlt!

Nach Angaben von DWDL werden die Studio-Spiele, in denen die beiden Entertainer noch selbst antreten, am 31. August erstmals live zu sehen sein. Welche Stars in der Premieren-Sendung dabei sein werden, wurde noch nicht bekannt gegeben – dafür aber, in welche Länder es die Promi-Kandidaten dieses Mal verschlägt: Die Teammitglieder von Joko und Klaas werden unter anderem in Taiwan, Nigeria und Mexiko im Einsatz sein.

"Das Duell um die Welt" ist übrigens nicht die einzige Show des Moderatoren-Duos, die demnächst auf die Bildschirme zurückkehren wird: Auch von "Joko & Klaas gegen ProSieben" soll es wegen des großen Erfolges im Herbst neue Folgen geben.

ActionPress Joko Winterscheidt zu Gast beim Rennstall von Mercedes während eines Formel-1-Rennens

Anzeige

ActionPress Klaas Heufer-Umlauf bei der Premiere des Films "Die Goldfische"

Anzeige

ActionPress Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de