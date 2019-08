In wenigen Augenblicken treten Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) vor den Traualtar – werden die vier Kinder der GNTM-Chefin Zeugen dieses romantischen Ereignisses? Für die Zeremonie wurde eine 100 Meter lange und 5500 PS starke Luxusjacht gechartert. Langsam soll sich die Hochzeitsgesellschaft an Bord tummeln, inklusive Toms Bruder Bill (29). Und wie sieht es mit ihrem Nachwuchs aus? Sind ihre Kids, während Heidi ihrem Traummann das Jawort gibt, auch an Deck?

Aber selbstverständlich – dieses so wichtige Ereignis würde Powermom Heidi ihrem ganzen Stolz wohl nicht vorenthalten wollen! Und auch Tom als Stiefpapa in spe kommt hervorragend mit ihrem quirligen Quartett aus. Nach Bild-Informationen hätten Leni (15), Henry (14), Johan (12) und Lou (9) längst Kurs auf das exklusive Boot genommen – sollen es inzwischen sogar erreicht haben. Dort angekommen, seien sie von Heidis Mutter Erna in Empfang genommen worden.

Einen genauen Überblick, wer der vermutlich spannendsten Heirat des Jahres live folgen darf, gibt es zwar nicht. Sicher ist jedoch, dass neben den Familien des Brautpaares auch gute Freunde wie Heidis Ex-Jury-Kollege Thomas Hayo und Designer Wolfgang Joop (74) sowie Sänger Sasha (47) anwesend sein werden.

SplashNews.com Heid Klum und Tom Kaulitz bei Capri

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kids Henry und Lou sowie Mama Erna und Partner Tom Kaulitz

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei ihrer Dinner-Party

