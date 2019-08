Ist Ariana Grande (26) nach all dem Liebes-Chaos wieder verknallt? Das vergangene Jahr war in Sachen Beziehung kein einfaches für die Sängerin: Wenige Wochen, nachdem sie mit ihrem Ex Mac Miller (✝26) Schluss machte, verlobte sie sich mit dem Comedian Pete Davidson (25). Als Mac plötzlich an einer Drogenüberdosis verstarb, ging auch die Beziehung mit Pete in die Brüche. Seit Aris letzter Single-Auskopplung "Boyfriend", die sie mit dem Duo Social House rausbrachte, werden jedoch Gerüchte laut: Angeblich soll der Bühnenstar einen der Band-Member daten!

Turteln soll Ariana mit dem Social House-Mitglied Michael "Mikey" Foster und zwar nicht erst seit dem gemeinsamen Song: Ende Juni feierte die US-Amerikanerin ihren 26. Geburtstag. Unter den Gratulanten auf Instagram befand sich auch ihr jetziger Feature-Partner. Damals kommentierte er ein Kinderfoto der "7 rings"-Interpretin mit rührenden Zeilen: "Du bist einer der unglaublichsten Menschen, die dieses Universum zu bieten hat. Ich hoffe, dieses Jahr bringt dir nichts als Glück – du verdienst es." Arianas vielsagende Antwort darauf lautete prompt: "Ich liebe dich so sehr!"

Mittlerweile gebe es zudem nicht nur den Pärchen-Hinweis im Netz: Wie People berichtete, sollen die zwei Arm in Arm abgelichtet worden sein. Geäußert haben sich die beiden zu den Spekulationen bisher zwar noch nicht, im Musikvideo zu "Boyfriend" sieht man sie aber schon gemeinsam in heißen Szenen.

Getty Images Social House (Michael Foster und Charles Anderson)

Anzeige

Instagram / bluebird Michael Foster, Musiker

Anzeige

Action Press/CapitalPictures/face to face Ariana Grande im Dezember 2018 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de