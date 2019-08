Isabell Horn (35) beendet die Geheimniskrämerei! Erst vor wenigen Tagen machte die Schauspielerin mit einem niedlichen Schnappschuss öffentlich, dass ihr Baby mit Partner Jens Ackermann endlich auf die Welt gekommen ist. Für das Paar ist es bereits das zweite gemeinsame Kind. Zunächst ließ Isabell ihre Fans aber noch im Ungewissen, welchen Namen ihr kleiner Sohn tragen wird – bis jetzt: In einem neuen Video plauderte die 35-Jährige aus, wie sie ihren Wonneproppen genannt haben!

"Unsere Top drei war am Ende Emil, Hans und Fritz. Der Fritz hat sich jetzt aber tatsächlich durchgesetzt", berichtet Isabell ganz stolz auf YouTube. Die Entscheidung sei allerdings nicht gerade leicht gefallen. "Wie kann das denn so schwer sein, einen schönen Jungennamen zu finden. Ich weiß gar nicht, was da los war", fragt sich die frischgebackene Zweifachmama im Clip.

Tatsächlich wäre es Isabell und Jens deutlich leichter gefallen, sich für einen Namen zu entscheiden, wenn sie noch ein Mädchen bekommen hätten: "Wir hatten noch ein, zwei Namen, die wir ganz schön finden", berichtete sie. Sollten die beiden noch einmal das Glück haben, schwanger zu werden und wieder ein Mädchen zu bekommen, würde einer dieser Favoriten sicher noch zum Einsatz kommen.

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn und ihr Sohn

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn, Jens Ackermann und ihr Sohn

AEDT/WENN.com Jens Ackermann und Isabell Horn im Oktober 2018 in Berlin

