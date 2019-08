Er genießt sein Papa-Glück in vollen Zügen: Anfang Juli wurden Felix van Deventer (23) und seine Freundin Antje Zinnow zum ersten Mal Eltern. Das Paar hieß einen kerngesunden Jungen namens Noah auf der Welt willkommen und ist seitdem völlig aus dem Häuschen. Vor allem der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer platzt beinah vor Stolz und zeigt dies seiner Community: Felix teilt jetzt ein ziemlich verkuscheltes Bild mit seinem Söhnchen!

Schlaflose Nächte im Hause van Deventer? Für den GZSZ-Darsteller kein Problem! Am Montagmorgen, um 05.43Uhr, veröffentlichte der Schauspieler einen ziemlich verschmusten Schnappschuss von sich und seinem Sohnemann in seiner Instagram-Story. Total verschlafen kuschelt sich Felix' Baby an die Brust seines Papas – und dieser genießt es sichtlich: Zufrieden schlummert der 23-Jährige mit seinem Spross auf dem Bauch weiter!

Schon kurz nach der Geburt seines Kindes machte der Serien-Liebling eines klar – er wird seinen Sohn immer beschützen. "Solange ich stehen kann, kämpfe ich für dich! Solange ich atme, verteidige ich dich! Und solange ich lebe, werde ich dich lieben", schrieb er in einem Insta-Beitrag.

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer und Freundin Antje

Actionpress/ Defrance Felix van Deventer, Schauspieler

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer und sein Sohn Noah

