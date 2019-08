Isabell Horn (35) kann ihr Mutterglück kaum fassen! Am 18. Juli hatte das Warten endlich ein Ende: Die ehemalige GZSZ-Darstellerin und ihr Partner Jens Ackermann wurden Eltern ihres zweiten gemeinsamen Kindes. Ihr zweijähriges Töchterchen Ella ist nun stolze Schwester eines kleinen Bruders. Dass ihre Erstgeborene jetzt aber schon die Anführerin der Rasselbande ist, kann die YouTuberin kaum glauben! Isabell findet, dass die Zeit wie im Flug vergeht!

In einem neuen Post auf Instagram zeigt sich die 35-Jährige ganz emotional: Der Schnappschuss hält einen der ersten Momente mit ihrem jüngsten Kind fest – ein Augenblick, den sie unheimlich zu schätzen weiß! "Wie winzig doch diese wundervollen Hände sind. Am liebsten würden wir die Zeit anhalten. Unsere kleinen Schätze werden doch viel zu schnell groß", schreibt Isabell in den rührenden Zeilen.

Beim Anblick der kleinen Hände des Säuglings wirke ihre Erstgeborene plötzlich so viel größer und älter auf sie: "Ella ist zwar erst knapp über zwei Jahre alt, kommt uns nun aber schon so erwachsen vor", merkt die zweifache Mama an.

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn und Jens Ackermann Ende Juli 2019 mit ihrem Sohn

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Isabell die Welt in diesem Maß an ihrem Familienleben teilhaben lässt? Super, ich verfolge das sehr gerne! Ich kann mich damit leider nicht so identifizieren. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de