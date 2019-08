Damit ist die Katze endlich aus dem Sack – na ja, zumindest fast! Seitdem bekannt ist, dass auch in diesem Jahr wieder prominente Kandidaten mit Sack und Pack ins mittlerweile schon legendäre Promi Big Brother-Haus einziehen werden, hören die Spekulationen nicht auf. Jeder will wissen: Wer wird Teil der berühmtesten WG Deutschlands? Während zunächst zahlreiche Gerüchte die Runde machten, sind nun tatsächlich neun Teilnehmer offiziell bestätigt!

Gegenüber Bild lüftet der Sender nun das Geheimnis! Wie bereits berichtet wurde, wird Ex-Dschungelcamp-King Joey Heindle (26) die Show unsicher machen – und der macht seinen Mitstreitern schon vorab ordentlich Pfeffer unterm Hintern. Er habe bereits vor dem Start den Sieg im Blick: "Ich bin ein Kämpfer. Wenn ich dort reingehe, will ich auch gewinnen." Ebenfalls mit am Start: Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou (27), die alles andere als konfliktscheu ist. "Das kann ganz schön krachen! Grundsätzlich habe ich keine Probleme mit Konflikten, damit kann ich ganz gut umgehen. Nur wenn ich mitbekomme, dass hinter meinem Rücken über mich geredet wird, gehe ich sofort dazwischen und hake nach", stellt sie klar.

Die zwei Reality-Stars bekommen tatkräftige Unterstützung von Hellseherin Lilo von Kiesenwetter, Germany's next Topmodel-Girl Theresia Fischer, TV-Detektiv Jürgen Trovato, Soap-Darstellerin Janine Pink, Comedian Chris Manazidis, Kurven-Queen Ginger Costello und Love Island-Liebling Tobias Wegener. Nur einen Namen sucht man bislang vergebens. Claudia Norberg. "Mein Ehemann ist derzeit im Fokus. Ich war das nie und ich wollte nie ins Rampenlicht, vor allem weil jeder erwartet, dass ich jetzt schmutzige Wäsche wasche. Auch das werde ich nicht tun. Deshalb habe ich nach langem Überlegen doch abgesagt", erklärt die Noch-Frau von Michael Wendler (47).

Getty Images Evanthia Benetatou bei der Unique Fashion Show in Düsseldorf

WENN.com Lilo von Kiesenwetter auf dem 73. Geburtstag von Udo Walz

Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Theresia Fischer beim Joyn Launch Event im ewerk in Berlin, Juni 2019

Instagram / jürgen.trovato Jürgen Trovato

Instagram / killadigga Bullshit TV-Chris

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, bekannt aus "Leben.Lieben.Lepizig"

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener in Köln



