Was ist zwischen den Frauen wirklich passiert? Die Netflix-Serie "The Crown" ist bekannt dafür, das Leben von Queen Elizabeth II. (93) nach ihrem Amtsantritt als Königin authentisch nachzuspielen. Ein wichtiges Event in der Beziehung zwischen Großbritannien und den USA hat sich die Show auch vorgenommen: Das Treffen der Queen mit John F. Kennedy (✝46) und seiner Frau Jackie (✝64) im Jahr 1961. Doch wie akkurat ist die Darstellung der angespannten Beziehung der zwei Frauen in dem Netflix-Hit?

In der Show scheinen die Königin und die First Lady zunächst respektvoll miteinander umzugehen. Doch danach lästert Jackie Kennedy ziemlich fies über die Monarchin. Sie bezeichnet Elizabeth II. in der Serie als "Frau mittleren Alters, die so gleichgültig, unintelligent und unscheinbar war, dass der neue Platz Großbritanniens in der Welt nicht überraschend, sondern unvermeidlich war." Dieses Zitat ist zwar nur ausgedacht, doch auch im wahren Leben soll es zwischen den beiden Frauen eisig zugegangen sein. Laut Mirror gibt der Fotograf Cecil Beaton an, Jackie habe ihm nach dem Empfang anvertraut, dass sie vom Palast unbeeindruckt war. Außerdem soll sie ihm gegenüber das Kleid und die Frisur der Königin kritisiert haben.

Der Schriftsteller Gore Vidal verriet außerdem, Jackie habe sich von der Queen verärgert gefühlt. Bei der Monarchin dürfte diese negative Stimmung sicherlich auch angekommen sein. Es scheint, als hätte "The Crown" das Ereignis also grundsätzlich richtig dargestellt.

Getty Images Jacqueline Kennedy Onassis im Jahr 1969

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 1999

Anzeige

Getty Images Jacqueline Kennedy Onassis im Januar 1962

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Jackie Kennedy und die Queen nicht sonderlich gut verstanden haben? Nee, sowas ist heute unvorstellbar! Schon irgendwie, die Frauen waren eben sehr unterschiedlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de