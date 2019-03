Ob sich Herzogin Meghans (37) Stylistin für diesen Look wohl etwas Inspiration bei einer First Lady geholt hat? Am vergangenen Montag hatte die schöne Frau von Prinz Harry (34) einen neuen offiziellen Auftritt zu absolvieren: Gemeinsam mit ihrem Gatten ging es für die ehemalige Suits-Schauspielerin in die Westminster Abbey, wo ein Gottesdienst zu Ehren des Commonwealth Days stattfand. Als baldige Mama waren die Fans besonders gespannt auf Meghans nächstes Schwanger-Outfit – doch diesmal lag das Augenmerk überraschenderweise nicht auf ihrem Babybauch: Die Brünette ähnelte mit ihrer Frisur und ihrem Hut der verstorbenen Jacqueline Kennedy Onassis (✝64)!

Purer Zufall oder stylische Absicht? Auf dem Weg in die Kathedrale wurden Meghan und Harry von zahlreichen Fotografen abgelichtet. Besonders auffällig an dem hellen Look der 37-Jährigen war dabei ihr runder weißer Pillbox-Hut – denn eben jenes Modell galt jahrelang als Markenzeichen von Jackie O, der Ehefrau des einstigen US-Präsidenten John F. Kennedy (✝46). Auch die strenge Frisur hat starke Ähnlichkeit mit dem Haarstyling der früheren Mode-Ikone.

Ob Meghan mit der Wahl ihrer Kopfbedeckung wohl wirklich einen Bezug zu der früheren First Lady und ihren amerikanischen Wurzeln herstellen wollte? Der schlichte Hut erinnert schließlich auch an einen tragischen Tag: Als Präsident Kennedy am 22. November 1963 in Dallas erschossen wurde, hatte Jackie eben jenes Modell getragen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day 2019 in London

United Archives GmbH/ Action Press Jacqueline Kennedy Onassis und John F. Kennedy 1961

Hollywood Picture Press/face to/Action Press John F. Kennedy und seine Frau Jacqueline, wenige Momente vor seiner Ermordung 1963

