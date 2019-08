Diese Männerfreundschaft hat sich wohl ein für alle Mal erledigt! Nachdem das große Wiedersehen zwischen Willi Herren (44) und Michael Wendler (47) im diesjährigen Sommerhaus der Stars noch regelrecht euphorisch abgelaufen war, schwang die Stimmung zwischen den Musikern schnell ins Gegenteil um: Beide teilten bereits mächtig gegen den jeweils anderen aus – und wurden dabei ganz schön persönlich! In der heutigen Folge setzte Willi nun zum nächsten Tiefschlag an: Er warf dem Wendler vor, eine gespaltene Persönlichkeit zu haben!

Nachdem in der wuseligen Sommerhaus-Küche der nächste Konflikt zwischen Laura Müllers (19) Liebstem und seinem Musikerkollegen eskaliert war, suchte Michael Willi für ein klärendes Gespräch auf: Er verstehe nicht, warum Willi ihm gegenüber so aggressiv sei. "Ich hab' dich in mein Herz geschlossen gehabt. Doch was mir hier im Haus jetzt mehr und mehr auffällt: Du bist eine Kunstfigur – ich kenn dich ja, wie du wirklich bist, der Michael. Aber deine arrogante, überhebliche Art geht mir auf den Sack – das ist halt der Wendler", erklärte Willi daraufhin.

Das konnte der "Sie liebt den DJ"-Interpret so jedoch nicht stehen lassen: "Du wirfst mir hier eine Persönlichkeitsstörung vor?", ärgerte sich der 47-Jährige. "Die hast du auch!", schoss Willi zurück und riet ihm dann sogar noch: "Geh doch einfach mal zum Arzt und lass das untersuchen, das meine ich gar nicht böse." Findet ihr, dass er damit zu weit gegangen ist? Stimmt ab!

TVNOW Laura Müller, Willi Herren und Michael Wendler bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

TVNOW Willi Herren und Michael Wendler bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

TVNOW Michael Wendler und Willi Herren in "Das Sommerhaus der Stars"

