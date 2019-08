Bewahrheiten sich die Beziehungsspekulationen? Vor wenigen Tagen machten neue Gerüchte um Ariana Grandes (26) Liebesleben die Runde: Zehn Monate nach ihrer Trennung von dem Comedian Pete Davidson (25) soll die Popsängerin frisch verliebt sein. Angeblich habe ihr Michael Foster aus dem Musik-Duo Social House den Kopf verdreht. Jetzt scheint es, als habe die 26-Jährige höchstpersönlich einen Hinweis auf ihren Flirt mit Mikey gegeben!

Der Grund für die brodelnde Gerüchteküche ist Aris Post auf Instagram: Auf ihrem Account teilte sie ein gemeinsames Selfie mit Mikey, auf dem die beiden vertraut wirken und herumalbern. Nicht nur der Schnappschuss selbst ist für Fans ein Hinweis auf eine Liebelei – vor allem in der Bildunterschrift sehen sie den Beweis: Ariana kommentierte das Pic mit einem Herzchen, was unzählige Follower als Liebesbestätigung verstanden haben! "Ihr datet euch auf jeden Fall", lautet nur eine der vielen Rückmeldungen. Offizielle Statements der vermeintlichen Turteltauben stehen noch aus.

Aber woher kennen sich die zwei überhaupt? Mikeys Social House-Kollege Scootie Anderson hatte bei den Produktionen von Arianas Singles "thank u, next" und "7 rings" mitgewirkt. Ihr aktueller Song "Boyfriend" ist sogar in Zusammenarbeit mit dem gesamten Duo entstanden. Na, ob Michael also mittlerweile ihr echter Boyfriend ist?

Getty Images Ariana Grande, Entertainerin

Instagram / bluebird Michael Foster, Musiker

Instagram / bluebird Social House, Musik-Duo

