Motsi Mabuse (38) schwebt im absoluten Mama-Himmel! Im vergangenen Sommer änderte sich das Leben der Let's Dance-Bekanntheit von Grund auf: Ihr allerstes Kind mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk, eine Tochter, erblickte endlich das Licht der Welt. Seither betonte die 38-Jährige immer wieder, wie dankbar sie für ihr Kind ist und wie sehr sie ihr Familienglück schätzt. Nun wurde Motsi besonders emotional: Ihr Töchterchen wird heute ein Jahr alt!

Ihr neuer Post auf Instagram dürfte für zahlreiche höherschlagende Herzen sorgen: Der Upload zeigt die Vollblutmama und ihren ganzen Stolz – Motsi drückt ihrem niedlich gekleideten Spross behutsam einen Kuss auf den Kopf. Noch rührender als das Mutter-Kind-Bild ist höchstens die Unterschrift: "Danke, dass du in unser Leben gekommen bist und so viel mitgebracht hast, wie du es nie verstehen wirst. Wir lieben dich so sehr und wünschen dir, dass du auch weiterhin gesegnet wirst", lautet nur der Anfang des Kommentars.

In vielen weiteren Zeilen spricht Motsi darüber, wie die Geburt ihres Kindes ihr eigenes Leben geprägt hat: "Die Liebe einer Mutter für ihr Kind ist mit nichts in der Welt zu vergleichen. Die Entscheidung zu treffen, ein Kind zu bekommen, ist so bedeutsam. Damit entscheidet man sich dafür, sein Herz für immer außerhalb seines eigenen Körpers existieren zu lassen", erklärt die TV-Beauty ihre Erfahrung als Mami.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter und ihrem Mann Evgenij Voznyuk

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Tänzerin

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, TV-Star

