"Tote Mädchen lügen nicht"-Star Brandon Flynn hat geheiratet

Brandon Flynn (31) könnte aktuell wohl glücklicher nicht sein: Der "Tote Mädchen lügen nicht"-Star und sein Partner Jordan Tannahill haben geheiratet. Wie Vogue berichtet, haben sich die Schauspieler inmitten einer romantischen Herbsthochzeit in New York City das Jawort gegeben. Die Turteltauben kleideten sich anlässlich dessen in maßgeschneiderten, schwarzen Leder-Ensembles des Designers Ludovic de Saint Sernin. Auf Aufnahmen, die das Magazin veröffentlicht hat, ist das frisch vermählte Ehepaar Arm in Arm bei der Zeremonie und im Beisein ihrer Freunde und Verwandten zu sehen, mit denen sie ihr Liebesglück zelebrieren.

Kennengelernt hatten sich die Turteltauben bei einem Workshop von Jordans Off-Broadway-Stück "Prince Faggot". "Es war eine Romanze im Proberaum", verrät Brandon im Vogue-Interview. Nachdem die zwei eine Beziehung eingegangen waren, folgte im Dezember 2023 der Antrag. Zu diesem Zeitpunkt waren der Serienstar und Jordan in Kanada, zu Besuch bei seiner sterbenskranken Mutter. Beim gemeinsamen Schmücken des Weihnachtsbaumes fiel Jordans Blick auf eine kleine grüne Schachtel, die er zuvor noch nicht gesehen hatte – darin befand sich der Ring, den sein Liebster für ihn ausgesucht hatte. "Die Verlobung war eines der letzten Dinge, die meine Mutter zu sehen bekam, bevor sie starb", erinnerte sich Jordan.

Ihre Beziehung hielt das junge Ehepaar bisher weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. In der Vergangenheit war Brandon mit Sam Smith (32) liiert. Er und der "Too Good at Goodbyes"-Interpret gingen von September 2017 bis Juni 2018 gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe war jedoch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Anschließend wurde spekuliert, ob der 31-Jährige mit dem "Bodyguard"-Star Richard Madden (38) zusammen ist. Die zwei wohnten eine Zeit lang in einer WG, doch wie The Sun berichtete, entzweiten sie sich mit der Zeit und erklärten ihre Freundschaft für beendet.

Instagram / brandonflynn Brandon Flynn, Juli 2024

Instagram / samsmith Sam Smith und Brandon Flynn

