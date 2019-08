Emotionaler Flashback bei Sofia Vergara (47)! Modern Family geht in die letzte Runde: Die beliebte Comedy-Sitcom startete 2009 und endet nächstes Jahr mit der elften Staffel, die voraussichtlich bereits im November dieses Jahres in Deutschland anlaufen wird. In der Serie geht es um drei Familien – deren Oberhaupt Jay Pritchett (Ed O´Neill, 73) ist mit der heißblütigen Gloria Pritchett verheiratet, welche von Sofia gespielt wird. Diese veröffentlichte zum Ende der Serie im Netz nun ein Vorher-Nachher-Bild der TV-Familie – und das löste sowohl beim Cast als auch bei den Fans große Emotionen aus.

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Kolumbianerin vor Kurzem eine Fotocollage des "Modern Family"-Casts aus der ersten und der letzten Staffel der Show und schien sichtlich gerührt zu sein. "Zehn Jahre später! 'Modern Family'", kommentierte sie die Fotos und fügte viele Herzchen-Emojis hinzu. Auch ihre Follower zeigten sich ergriffen: "Ich glaube, ich muss weinen. Ich liebe diese Show", schrieb jemand. Ein anderer meinte: "Coole Fotos. Es ist so traurig, dass es die letzte Staffel ist!" Sofias Serien-Kollege Ty Burrell (51) alias Phil Dunphy lud ein ähnliches Bild auf der Foto- und Videoplattform hoch und schrieb dazu schlicht: "Emotionen".

Eine Sache ist auf dem Vorher-Nachher-Bild besonders auffällig: Die jüngsten Serienstars sind inzwischen erwachsen geworden. Einer von ihnen sogar erst zuletzt. Manny-Delgado-Darsteller Rico Rodriguez feierte Ende Juli seinen 21. Geburtstag. Sarah Hyland (28), die Haley Dunphy spielt, kam mit 18 Jahren zu "Modern Family". Nun läuten für sie bald die Hochzeitsglocken. Die Schauspielerin hat sich nämlich mit ihrem Freund Wells Adams (35) verlobt. Die beiden sind seit 2017 ein Paar.

