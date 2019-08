Wo ist nur die süße Zahnlücke von Dakota Johnson (29) hin? Diese Frage stellen sich nach dem neuesten Red-Carpet-Auftritt der Schauspielerin zahlreiche Fans. Denn auf der "The Peanut Butter Falcon"-Premiere in Los Angeles strahlte die Leinwandschönheit ohne ihr sonstiges Markenzeichen zwischen den Schneidezähnen. Die Community des Shades of Grey-Stars ist seither am Verzweifeln und betrauert den fehlenden Mut zur Lücke der 29-Jährigen!

Via Twitter ließen die Fans ihren Gefühlen freien Lauf und erstellten gar eigene Videos, um an das besondere Merkmal der Hollywood-Beauty zu erinnern. Dazu titelte eine Userin: "Ruhe in Frieden, Dakota Johnsons Zahnlücke – verschwunden, aber nicht vergessen." Auch die Journalistin Hunter Harris drückte ihre Trauer in einem Tweet aus: "Dakota Johnsons Zahnlücke war die Mutter, die ich nie hatte. Ich kannte keine bessere Lücke!"

2017 sorgte Dakota für zahlreiche Lacher, als sie in einem Vanity Fair-Clip versuchte, verschiedene Gegenstände in ihre Zahnlücke zu stopfen. Darunter befanden sich eine Kreditkarte, ein Streichholz und ein Cocktailspieß. Bislang hat sich die Texanerin noch nicht zu dem vermeintlichen Beauty-Eingriff geäußert.

Getty Images Dakota Johnson im August 2019 in Hollywood

Getty Images Dakota Johnson im August 2019 in Hollywood

Splash News Dakota Johnson im Dezember 2018 in Marrakesch

