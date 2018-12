In der vergangenen Woche wurden beim 17. Internationalen Film-Festival in Marrakesch die begnadetsten Schauspieler und die erfolgreichsten Filme geehrt. Bei der großen Zeremonie am letzten Tag der Filmfestspiele zeigte sich noch einmal die Crème de la Crème der Stars auf dem roten Teppich. Eine von ihnen stahl den anderen Gästen allerdings mit ihrem Auftritt die Show: Schauspielerin Dakota Johnson (29) war der Hingucker des Abends!

In einem bläulich-silbernen Kleid posierte Dakota am Samstag für die anwesenden Fotografen. Das schimmernde Seidenkleid von Gucci sorgte für einen echten Wow-Moment: Mit einem tiefen Ausschnitt setzte der Shades of Grey-Star sein Dekolleté perfekt in Szene. Während das Dress vorne sonst auf schlichte Eleganz setzte, bot die Rückenansicht einen erneuten Eyecatcher: Neben viel Haut verzauberte der Look mit Strasspfeilen und einer funkelnden Herz-Applikation mit glitzernden Highlights. Dakota war als Jurorin bei dem Filmfestival tätig und ehrte unter anderem Robert De Niro (75) und “House of Cards”-Darstellerin Robin Wright (52).

Nicht nur in Sachen Modegeschmack und Karriere könnte es für die Hollywood-Beauty nicht besser laufen. Auch privat soll sie ihr großes Glück in Coldplay-Sänger Chris Martin (41) gefunden haben. Zwischen den beiden soll es sogar so gut laufen, dass sie gemeinsam mit Chris’ Ex-Frau Gwyneth Paltrow (46) und deren neuen Ehemann Thanksgiving verbracht haben. "Sie sind eine total moderne Familie und hatten eine tolle Zeit, als sie zusammen gefeiert haben", erklärte ein Insider gegenüber People.

Getty Images Dakota Johnson in Marrakesch, Dezember 2018

Splash News Dakota Johnson beim 17. internationalen Film-Festival in Marrakesch, Dezember 2018

Frazer Harrison/Getty Images; cats / Splash News Schauspielerin Dakota Johnson und Coldplay-Sänger Chris Martin

