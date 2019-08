Herzlichen Glückwunsch, Helene Fischer! Die Schlager-Queen feierte am Montag ihren 35. Ehrentag. Aktuell ist es jedoch recht still um die beliebte Sängerin geworden. Sie legt derzeit eine kleine Schaffenspause ein, die sie bisher lediglich für ein paar kleine Konzerte unterbrach. Zudem ist die Musikerin auch im Netz sehr zurückhaltend: Doch an ihrem Geburtstag meldete sich Helene wieder bei ihren Fans.

Auf Instagram richtete die Blondine eine kurze Botschaft an ihre Follower: "Gestern habe ich meinen 35. Geburtstag begossen und mit meinen Liebsten einen wunderschönen Tag verbracht. Da kam das Motto: Lebe, Liebe, Lache nicht zu kurz! Auch ihr habt dazu beigetragen, deshalb vielen Dank für die unzähligen Glückwünsche." Über die vielen Nachrichten habe sie sich sehr gefreut. Ihre Dankbarkeit brachte die "Herzbeben"-Interpretin zudem mit einem Herzchen-Emoji zum Ausdruck.

Aber die jetzt 35-Jährige durfte sich nicht nur selbst über Präsente freuen, sondern machte ihren Fans noch ein kleines Geschenk mit guten Wünschen verbunden. "Habt noch weiterhin viele schöne laue Sommerabende, an denen ihr hoffentlich ausgelassen feiert, denn vergesst nicht: Viva la Vida", beendete Helene ihren Social-Media-Post und teilte ein Video von ihrem Liveauftritt des gleichnamigen Titels!

Becher/WENN.com Helene Fischer bei einem Auftritt im Januar 2018

Becher/WENN.com Helene Fischer bei "Die große Schlagerüberraschung", 2018

WENN.com Helene Fischer bei "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten", 2019

