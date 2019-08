Das vergangene Hochzeitswochenende werden nicht nur Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) nie vergessen! Auch Bill (29) ist noch immer völlig hin und weg von dem großen Tag seines Zwillingsbruders und des Topmodels. Und er selbst spielte bei der Zeremonie einen entscheidenden Part, denn er traute die beiden! Jetzt drückte der Tokio Hotel-Frontman seine Freude über die Priester-Ehre aus.

Via Instagram teilte Bill ein süßes Hochzeitsfoto von den beiden Turteltauben. In der Bildunterschrift platzte er fast vor Stolz und Freude: "Ich habe an diesem Wochenende die Zeremonie meines Zwillingsbruders und dessen wunderschöner Ehefrau geleitet. Ich könnte nicht glücklicher sein." Auch die Fans schienen begeistert zu sein und haben den Beitrag des Sängers schon nach wenigen Minuten mit über 42.000 Likes versehen.

Angeblich hat Bill für die Hochzeit der beiden eine spezielle Pastor-Lizenz im Internet erworben. Durch diese sei es ihm gestattet gewesen, Heidi und Tom zu Mann und Frau zu erklären. Darüber hinaus hatte der 29-Jährige die Verantwortung für den Junggesellenabschied des Bräutigams übernommen.

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2019 auf Capri

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Juli 2019

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum mit Bill Kaulitz im August 2019 auf Capri

