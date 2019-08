Das Sommerhaus der Stars ging am gestrigen Dienstagabend in die dritte Runde. Und die Reality-TV-Show konnte auch mit der neuesten Folge bei den Zuschauern punkten. Diese konnten gespannt beobachten, wie sich Michael Wendler (47) mit seinen Aussagen bei den anderen Kandidaten immer weiter ins Abseits schoss und schlussendlich seine Sachen packen musste. Ob sein Zoff mit den Bewohnern der Grund dafür war, dass das Format so gute Quoten erreichte? Fast vier Millionen Zuschauer schalteten ein – ein echter Rekord.

Laut dwdl-Berechnungen legte die neueste Folge Sommerhaus im Vergleich zur Vorwoche noch einmal stark zu: So verfolgten die Sendung 400.000 Zuschauer mehr als noch in Woche zwei. Damit sahen insgesamt 3,88 Millionen Menschen die Ausgabe – nicht einmal die sonst so starken Öffentlich-Rechtlichen konnten diese Zahlen toppen. Mit einem Marktanteil von 14,5 Prozent erzielte die TV-WG einen neuen Bestwert an Reichweite, was nicht zuletzt am unterhaltsamen Zwist des "Sie liebt den DJ"-Interpreten mit seinen Mitstreitern gelegen haben dürfte.

Vor allem das Publikum der 14- bis 49-Jährigen interessierte, wie sich die Zickereien zwischen den Promi-Paaren entwickeln werden. Dort lag der Marktanteil laut dwdl bei extrem starken 27,9 Prozent – besser lief es bislang noch nie. Denkt ihr, dass RTL die guten Zahlen dem Wendler und seinen Diskussionen verdankt? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW Laura Müller, Michael Wendler und Roland und Steffi Bartsch bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Laura Müller, Willi Herren und Michael Wendler bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Anzeige

ActionPress / Defrance Michael Wendler im Juli 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de