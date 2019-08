Wer hat bei Promi Big Brother schon jetzt die Nase vorn? Am kommenden Freitag startet endlich wieder eine neue Staffel der Container-Show. Insgesamt zwölf Promis ziehen gemeinsam in eine WG und werden dabei wieder rund um die Uhr von Kameras begleitet. Elf Kandidaten stehen mittlerweile schon offiziell fest. Aber welchem Promi gönnen die Fans den Sieg vor der Show am meisten?

Einen klaren Vorteil wird sicherlich Zlatko Trpkovski (43) haben. Der gelernte Automechaniker hat nämlich schon Erfahrung in Sachen Big Brother. Er nahm im Jahr 2000 an der allerersten Staffel des Formats teil. Damals reichte es nicht für den Sieg, vielleicht ja dieses Mal. Aber auch Joey Heindle (26) wird sich in der 24-Stunden-Überwachung bestimmt gut schlagen. Immerhin kennt er das bereits aus dem Dschungelcamp – und dort holte er sich sogar die Krone. Für die ein oder anderen Zickereien im Haus könnte zum Beispiel die Bachelor-Zweite Eva Benetatou (27) sorgen. Sie hat schon früher bewiesen, dass sie gerne mal öffentlich stichelt.

Außerdem werden noch Hellseherin Lilo von Kiesenwetter, TV-Star Jürgen Trovato, Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer, Schauspielerin Sylvia Leifheit, Köln 50667-Darstellerin Janine Pink, Komiker Chris Manazidis, Love Island-Star Tobias Wegener und Bert Wollersheims (68) Frau Ginger Costello das Experiment "Promi Big Brother" wagen. Wer als zwölfter Kandidat einziehen wird, ist bisher noch ein Geheimnis. Welcher der bisherigen Teilnehmer kommt bei euch am besten an? Stimmt ab!

Action Press / OHLENBOSTEL,GUIDO Zlatko Trpkovski freut sich

P.Hoffmann/WENN.com Sänger Joey Heindle im August 2018

Getty Images Evanthia Benetatou, Teilnehmerin bei "Der Bachelor" 2019

WENN.com Lilo von Kiesenwetter auf dem 73. Geburtstag von Udo Walz

Matthias Wehnert / Future Image, Actionpress Jürgen und Marta Trovato

Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Theresia Fischer beim Joyn Launch Event im ewerk in Berlin, Juni 2019

Getty Images Sylvia Leifheit, Model und Schauspielerin

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, bekannt aus "Leben.Lieben.Lepizig"

Getty Images Chris Manazidis, YouTuber

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener in Köln

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello, Webcam-Girl



