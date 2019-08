Dieser Neuzugang fürs Promi Big Brother-Haus sorgt schon vorm Einzug für nackte Tatsachen! Am Montag wurden die ersten Bewohner der TV-Wohngemeinschaft bestätigt: Unter anderem stellen sich Ginger Costello, Joey Heindle (26) und Ex-Germany's next Topmodel-Girl Theresia Fischer der ständigen Beobachtung der Kameras. Wenige Tage vor Beginn der Show reiht sich Sylvia Leifheit aufsehenerregend in die Kandidatenriege ein: Die PBB-Teilnehmerin zieht kurz vor Staffelstart blank!

Vom Sender wurde nach ersten Gerüchten um die 43-Jährige nun offiziell bestätigt, dass sie am Freitag in den TV-Container von Sat.1 ziehen wird. Sylvia, die neben ihrer Modelagentur und Rollen in "Notruf Hafenkante", "Die Rote Meile" oder "Sterne des Südens" auch spirituelle Bücher zu ihren Erfolgen zählt, erklärt ihre Teilnahme gegenüber Bild: "Es scheint, dass meine innere Reise nun in eine nächste Stufe gehen darf. [...] Mir geht es darum, uns zu erinnern, dass wir zwar in einer Welt voller Sex leben, die Sinnlichkeit jedoch abhandengekommen ist." Außerdem hoffe die Nürnbergerin auf neue Angebote für Fernsehformate.

Einen Tag vorm "Promi Big Brother"-Auftakt erscheint zudem die Playboy-Ausgabe, die die Blondine aktuell ziert. "Ich möchte die Frauen daran erinnern, wie kraftvoll das Urweibliche wirklich ist. Und die Männer daran, dass sie bitte wieder richtige Männer werden", sagt Sylvia, die seit 2008 mit dem österreichischen Regisseur Gabriel Barylli verheiratet ist, über das aufreizende Shooting.

Getty Images Schauspielerin Sylvia Leifheit

Anzeige

Getty Images Sylvia Leifheit, Model und Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Gabriel Barylli und Sylvia Leifheit auf der Berlin Fashion Week 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de