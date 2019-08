Jürgen Drews (74) und seine Frau Ramona (45) feiern am Freitag ihre silberne Hochzeit, sprich: Der Schlagerstar und das Model sind dann schon seit genau 25 Jahren verheiratet. Anstatt eine fette Party zu schmeißen, genießen die zwei Turteltauben ihren Jubiläumstag ganz romantisch in einem Hotel im sächsischen Bad Elster. Jetzt plaudert der Musiker über seine Liebste und ist dabei immer noch genauso Feuer und Flamme wie am ersten Tag!

Im Bild-Interview erzählt Jürgen von dem Moment, als er seine Frau vor 28 Jahren bei einer Misswahl zum ersten Mal sah: "Ich war sofort fasziniert von Ramona – und dieser Zustand hält bis heute an." Die beiden seien auch nach 25 Jahren Ehe immer noch verrückt nacheinander. "Wir schenken uns unsere Liebe zur Silberhochzeit, denn wir brauchen nur uns", schwärmt der Entertainer.

Ist Jürgen seiner Ramona trotzdem auch mal fremdgegangen? "Seit unserer Hochzeit lebe ich monogam. Treu zu sein, ist mir bei Ramona nie schwergefallen, weil ich in ihr die Frau meines Lebens gefunden habe. Sie ist alles, was ich will", fasst der mittlerweile 74-Jährige zusammen, der mit Ramona eine gemeinsame Tochter hat, Joelina (23).

Action Press / United Archives GmbH Ramona und Jürgen Drews 2000

Action Press / Friedrich,Jürgen Ramona und Jürgen Drews im Mai 2019 auf Mallorca

Action Press / United Archives GmbH Jürgen und Ramona Drews 2000 bei der Echo-Verleihung

