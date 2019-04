Jürgen Drews (74) hat seinen Jungbrunnen gefunden – und der kommt gleich im Doppelpack! Der selbsternannte König von Mallorca feierte bereits seinen 74. Geburtstag – das Ende seiner Schlager-Karriere ist offenbar aber noch lange nicht in Sicht. Seit Jahrzehnten steht der "Ein Bett im Kornfeld"-Interpret auf der Bühne und geht regelmäßig auf Tour. Kürzlich stand die "Schlagernacht des Jahres" in München auf dem Programm, bei der Jürgen vor 10.000 Leuten auftrat. Hinterher erzählte er in einem Interview, was das Geheimnis seiner schier unerschöpflichen Fitness ist!

"Sex, keine Drogen und viel Rock'n'roll halten mich fit. Mir geht es zudem so gut, weil ich auf große Brüste stehe", verriet der Musiker gegenüber Bild. Und genau deshalb kommt Jürgen auch ins Schwärmen, wenn es um seine Frau Ramona (45) geht: "Sie ist einfach der Hammer!" Schon seit 1994 sind die beiden miteinander verheiratet – in diesem Jahr steht bereits die Silberhochzeit an.

Doch auch wenn Jürgen sich wegen der Oberweite seiner Partnerin so gut fühlt – das Geheimnis einer harmonischen Partnerschaft liegt für den gebürtigen Nauener woanders, wie er im vergangenen Jahr im Promiflash-Gespräch erklärte: "In Liebesdingen gibt es kein Rezept. Ich kann nur eines sagen und das ist der Weg dahin, dass man sich zumindest immer gut versteht: Habe Respekt!"

P.Hoffmann/WENN.com Jürgen Drews, Musiker

Anzeige

Getty Images Jürgen und Ramona Drews

Anzeige

Instagram / juergen.drews Ramona und Jürgen Drews im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de