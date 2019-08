An seinem Geburtstag beschenkt er doch glatt seine treuen Fans! Am heutigen Mittwoch hat Schlagerstar Lucas Cordalis (52) Grund zum Feiern, denn: Er darf ganze 52 Kerzen auspusten! Anlässlich seines Ehrentags durfte sich der Mann der Stunde bereits über viele Glückwünsche freuen – und dafür revanchiert er sich im Nu: Das Geburtstagskind teilt einen Schnappschuss, der ihn im Kindesalter zeigt!

Dieser Post auf Lucas' Instagram-Account kommt bei seinen Followern richtig gut an: "Immer diese Menschen, die an ihrem Geburtstag Bilder von früher posten", witzelt er schon in der Bildunterschrift. Der Upload zeigt ein Throwback-Pic von Lucas und einer seiner beiden Schwestern in einem Sommer vor vielen, vielen Jahren. Nähere Informationen zu der Aufnahme gibt der Musiker zwar nicht preis, fest steht aber: Er war schon immer ein Strahlemann – damals nur eben mit Pony-Frisur, oben ohne und mit zarten Bauchmuskeln. Auch die Ähnlichkeit zwischen den Geschwistern sticht einem auf diesem Retro-Schnappschuss sofort ins Auge! Kein Wunder, dass sowohl Promis als auch Fans Lucas' Beitrag feiern.

Der Sänger bekam übrigens schon in den frühen Morgenstunden ein besonders niedliches Geschenk von Töchterchen Sophia Cordalis (3): Sie brachte ihrem Papi ein Ständchen und gab während der morgendlichen Autofahrt ihre Interpretation von "Happy Birthday" zum Besten.

WENN Lucas Cordalis im August 2018

Lucas Cordalis, Sänger

Sophia und Lucas Cordalis haben Spaß

