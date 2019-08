Mit diesem Sommerprogramm begeistert RTL die Fans! Noch vor wenigen Wochen war der Kölner Sender mit einigen Produktionen ziemlich unzufrieden. Freundinnen – Jetzt erst recht, Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies oder Schlager sucht Liebe wurden wegen zu schlechter Einschaltquoten aussortiert oder auf unbeliebte Sendeplätze verfrachtet. Aktuell geben vor allem zwei Reality-Formate Grund zur Freude: Nachdem Das Sommerhaus der Stars am Dienstag bereits Top-Werte erzielt hatte, zog einen Tag später Die Bachelorette: Am Mittwochabend schalteten so viele Zuschauer wie noch nie in der aktuellen Staffel die Fernseher ein.

2,35 Millionen verfolgten, wie sich die Rosenlady Gerda Lewis (26) im TV auf Männerjagd begab. Mit 8,9 Prozent Marktanteil erreichte das Flirtfomat nicht nur den Staffel-Bestwert, sondern nähert sich laut DWDL auch dem Allzeit-Hoch aus dem Jahr 2017 an. Damals sorgte die Bachelorette Jessica Paszka (29) im Finale für eine absolute Mega-Quote. Die aktuelle Ausgabe am Mittwoch verbesserte sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen vor allem in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Starke 17, 4 Prozent der "jungen Zuschauer" beobachteten das Geschehen rund um die Rosenverteilerin und die zwölf verbliebenen Männer.

Am Tag zuvor hatte das Sommerhaus fast drei Millionen Haushalte vor die Bildschirme gezogen. Wie Quotenmeter berichtet, schaffte RTL mit einem Marktanteil von 24,5 Prozent in der jungen Zielgruppe nicht nur den Primetime-Sieg, sondern auch einen historischen Show-Höhepunkt. Beim Zoff zwischen Michael Wendler (47) und Willi Herren (44) war das Fernsehpublikum so groß wie nie zuvor beim Anblick der Promi-WG.



