Eigentlich hat Jessica Paszka (29) wirklich ein Händchen für Mode! Schaut man sich ihre Social-Media-Kanäle an, folgt ein stylisher Schnappschuss nach dem nächsten. Ob in sommerlichen Kleidchen oder in knappen Bikinis, die ehemalige Bachelorette macht in allem eine gute Figur. Jetzt sorgte allerdings ein modisches Accessoire für mächtig Wirbel unter Jessis Fans: Für ihre Schuhauswahl bekommt sie ordentlich ihr Fett weg!

Momentan ist die Essenerin in Los Angeles unterwegs. Auf Instagram wollte sie deshalb von ihrer Community wissen, welche Hotspots der Stadt sie unbedingt besuchen muss. Auf diese Frage gingen allerdings nur die wenigsten ein – die meisten Follower hatten nur Augen für Jessicas Style. Vor allem die etwas derberen Sneaker – auch Ugly Sneaker genannt – kamen bei einigen gar nicht gut an. "Sorry, die Schuhe sind so grausam, schaut aus, als hättest du Schuhgröße 60", lautete die kritische Meinung einer Userin. Eine andere fand, dass die Hose der 29-Jährigen alles andere als schön sei: "Diese Shorts sehen aus, als hättest du eine Windel an."

Doch es hagelte nicht nur Kritik – bei manchen Followern konnte Jessi mit ihrer sportlichen Kombi durchaus punkten. Unter anderem ist YouTube-Star Dagi Bee (24) ganz hin und weg. "Woah, das Outfit", schwärmte sie in der Kommentarspalte und unterstrich ihre Begeisterung mit einem Emoji mit Herzchen-Augen. Wie gefällt euch Jessis Look? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

Instagram / jessica_paszka_ Sneaker von Jessica Paszka

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

ActionPress Jessica Paszka im Juli 2018

