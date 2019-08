Alles aus bei Nicole Scherzinger (41)! Vier Jahre verbrachte die Sängern an der Seite von Tennisspieler Grigor Dimitrov (28) – von nun an gehen die beiden allerdings getrennte Wege. Viel war über ihre Beziehung nicht bekannt: Die zwei hielten ihre Liebe weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Red Carpet-Auftritte? Fehlanzeige! Fest steht nun jedoch: Nicole und Grigor sind kein Paar mehr.

Am Mittwochabend besuchte die 41-Jährige eine Sommerparty des TV-Senders Fox – wie so oft ohne ihren Partner. Dennoch waren während dieser Veranstaltung alle Augen auf sie gerichtet. Denn wie Daily Mail berichtete, wurde nur wenige Stunden vor dem Event ein neuer Trailer zur Castingshow "Australia's Got Talent" veröffentlicht, in dem sich Nicole selbst als Single bezeichnet. Wenn das also mal nicht ihr erneutes Solo-Debüt gewesen ist!

Ob sie ihre Liaison aus dem Rampenlicht raushielt, weil Nicole aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hatte? Die Liebe zu Rennfahrer Lewis Hamilton (34) geriet schließlich des Öfteren ungewollt in den Fokus der Medien – nicht zuletzt, weil ein intimes Video des Ex-Paares geleakt war.

WeirPhotos / Splash News Grigor Dimitrov und Nicole Scherzinger bei den Fashion Awards

Brian To/WENN.com Nicole Scherzinger bei der FOX Summer All-Star Party

Getty Images Lewis Hamilton und Nicole Scherzinger bei den British Fashion Awards 2014

