Pikante Szenen im Schlafzimmer! Lewis Hamilton (34) und Nicole Scherzinger (40) waren sieben Jahre lang zusammen – wenn auch mit Unterbrechungen. Nach ihrer endgültigen Trennung im Jahr 2015 spekulierten viele Fans über ein Liebes-Comeback. Doch dazu kam es nie. Jetzt wird ihre schon längst verflossene Beziehung öffentlich noch einmal sehr präsent – wegen eines intimen Einblicks in ihr Liebesleben. Denn Hacker sollen ein heikles Video veröffentlicht haben!

Die Aufnahme soll zweieinhalb Minuten lang sein und wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag bereits etwa 286.000 Mal angeklickt, berichtete das britische Klatschportal The Sun. Das Handyvideo soll die beiden Stars zeigen, wie sie kuschelnd auf einem Bett liegen und sich küssen. Ein Insider sagte er Boulevardzeitung: "Nicole wird es das Herz brechen, dass dieses Material online gegangen ist. Es war nie für die Öffentlichkeit bestimmt." Der Formel-1-Superstar und die Ex-Frontfrau der Pussycat Dolls führten zwischen 2008 und 2015 eine turbulente On-Off-Beziehung. Besonders Lewis habe aber seine Autos mehr geliebt als die heute 40-Jährige, gestand er damals in einem Interview.

Nicole war zwischenzeitlich mit Tennisspieler Grigor Dimitrov (27) zusammen, doch auch damit soll es schon wieder vorbei sein. Lewis soll schon länger wieder fleißig am daten sein. Er wird unter anderem mit Rihanna (30) und Rita Ora (28) in Verbindung gebracht, mit Nicki Minaj (36) soll er sogar nach Dubai geflogen sein.

Justin Tallis / Getty Images Lewis Hamilton und Nicole Scherzinger

Splash News Lewis Hamilton und Nicole Scherzinger, September 2014

Getty Images / Clive Rose Lewis Hamilton und Nicole Scherzinger, Formel-1-Rennen November 2014

