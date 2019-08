Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) sind schon im Baby-Fieber! Erst seit Anfang des Jahres sind der Schlagersänger und die 19-Jährige ein Paar. Trotz ihres deutlichen Altersunterschieds meinen die Turteltauben es richtig ernst miteinander – und sprechen sogar schon davon, zu heiraten und gemeinsam Kinder zu bekommen. Besonders Laura hat, was die Familienplanung angeht, bereits klare Vorstellungen: Sie will zwei Kids mit ihrem Freund!

In einem Instagram-Livestream sprach das Paar zuletzt gemeinsam mit Michaels Tochter Adeline über seine Beziehung. Auf die Frage, wie viele Sprösslinge die junge Influencerin denn bekommen wolle, antwortete sie prompt: "Fünf! Spaß. Ein oder zwei süße Babys!" Einen möglichen Namen für seine ein, zwei süßen Babys hat das Paar aber noch nichts gewählt: "Wir sind dankbar für jeden Namen, den ihr uns vor die Füße werft. Darf gerne amerikanisch sein, weil das ja in Amerika aufwächst! Also gerne exotisch", bat der Wendler die Insta-User um Hilfe.

Ob der Musiker und seine Partnerin wohl schon bald Eltern werden? Erst kürzlich hatte es zumindest so ausgesehen, als wäre bei dem Couple Nachwuchs unterwegs – denn Laura hatte im Sommerhaus der Stars mit starker Übelkeit zu kämpfen gehabt. Eine Schwangerschaft verneinte das Duo aber anschließend.

Actionpress/ Defrance Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Juli 2019

