Schlägt Amor bei Promi Big Brother zu? In dem Reality-TV-Format lernen sich die zwölf Kandidaten in rund zwei Wochen sicherlich sehr gut kennen. Da macht wohl auch die siebte Auflage der beliebten Show keine Ausnahme. Und schon zu Beginn der neuen Edition des TV-Knasts zeichnete sich bei zwei Kandidaten eine mögliche Liaison ab: Janine Pink machte Tobias Wegener bereits schöne Augen!

Sobald der Love Island-Teilnehmer von 2018 den Campingplatz betreten hatte, war das Interesse an ihm groß. Wahrsagerin Lilo von Kiesenwetter wollte wissen, woher man den Muskelmann kennen sollte. Janine erklärte ihr daraufhin das Prinzip der Kuppelshow und merkte dann an: "Ja also doch doch Tobi wäre jetzt mein Typ – ist schon ein Schnuckelchen, muss ich sagen!" Der Influencer hingegen zeigte sich später im Sprechzimmer etwas zurückhaltender: Bisher habe noch keine der anwesenden Damen sein Herz erobert.

Dass sich zwischen dem Velberter und der Sächsin etwas anbahnen könnte, entging auch den anderen Mitbewohnern nicht. Als die Ex-Köln 50667-Beauty von ihren letzten gescheiterten Beziehungen berichtete, ging Joey Heindle (26) ein Licht auf: "Vielleicht kann man sie ja Verkuppeln mit Tobi?", fragte er im Gespräch mit Big Brother. Ob dem Sänger das gelingt, bleibt abzuwarten.

SAT.1/Willi Weber Janine Pink beim Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Juni 2019

Instagram / joeyheindle "Promi Big Brother"-Star Joey Heindle

