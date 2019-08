Von welchem Kandidaten versprechen sich die Promi Big Brother-Fans am meisten? Wenige Stunden vor Beginn der Auftaktfolge wurde am Freitagmorgen der letzte Teilnehmer offiziell bekannt gegeben: Mit Mallorca-Entertainer Almklausi stößt eine Stimmungskanone zu den übrigen elf Promis, die in diesem Jahr auf einem Campingplatz wohnen werden. Damit ist die Besetzung komplett – welcher "Promi Big Brother"-Star ist kurz vor dem Startschuss euer Liebling?

Der "Mama Laudaaa"-Interpret wird am Abend live in die TV-Show einziehen, genau wie Schauspielerin Sylvia Leifheit und Zlatko Trpkovski (43). Besonders Letzterer ließ die Fans des Formats aufhorchen: Der Big Brother-Star der ersten Staffel im Jahr 2000 hatte sich lange Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und feiert mit der "Promi Big Brother"-Teilnahme sein Fernseh-Comeback. Ob der heute 43-Jährige wieder mit kultig-schusseligen Sprüchen und einer Camp-Freundschaft à la Jürgen Milski (55) punkten kann?

Für gute Laune sorgt sicher auch Joey Heindle (26): Schon im Dschungelcamp brachte er das Publikum mit unfreiwillig komischen Aussagen wie "Dann löscht doch das Wasser" zum Lachen. Ähnlich ging es mit Tobias Wegener bei Love Island zu, obwohl der Muskelmann da vor allem im Gespann mit Marcellino Kremers Unterhaltung bescherte – jetzt gilt es zu zeigen, was er alleine draufhat! Für Entertainment ist auch Chris Manazidis bekannt, der mit dem YouTube-Trio Bullshit TV Comedy-Erfolge feiert. Zu den Männern des Promi BB-Camps gehört zudem Fernseh-Detektiv Jürgen Trovato.

Bei den Frauen ist mit Ginger Costello, die vor wenigen Wochen ihre erste Ballermann-Partysingle "Ananassaft" herausgebracht hat, ebenfalls eine Partybombe dabei. Theresia Fischer hat bereits bei Germany's Next Topmodel ihre Unterhalter-Qualitäten unter Beweis gestellt – Evanthia Benetatou (27) ist vor allem mit ihren scharfen Verbal-Attacken gegen Andrej Mangold (32), "ihren" Bachelor, im Gedächtnis geblieben. Mit TV-Darstellerin Janine Pink und Hellseherin Lilo von Kiesenwetter ist der "Promi Big Brother"-Cast für dieses Jahr komplett. Welcher Kandidat überzeugt euch vor dem Show-Start am meisten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Guido Ohlenbostel / ActionPress Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski, Anfang der 2000er

gbrci / Future Image Joey Heindle im Heide-Park Soltau, Mai 2019

Instagram / ginger.costello Ginger Costello, ehemaliges Nacktmodel

Getty Images Evanthia Benetatou bei der Unique Fashion Show in Düsseldorf



