Süße Liebes-News aus dem Hause Lombardi! Seit der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah (26) im Oktober 2016 soll DSDS-Star Pietro Lombardi (27) in keiner ernsthaften Beziehung mehr gesteckt haben. Trotz Ermunterungen und Liebes-Tipps seiner Verflossenen will es bei dem Sänger bisher einfach nicht klappen! Da läuft es für seine Schwester schon wesentlich besser an der Liebes-Front: Sara Lombardi hat sich jetzt verlobt!

Das verkündete die Beauty nun superstolz auf ihrer Instagram-Seite. Dort postete sie einen hübschen Pärchenschnappschuss mit ihrem Partner, auf dem sie stolz ihren Verlobungsring in die Höhe hält! Auf einem weiteren Schnappschuss präsentierte sie den Klunker noch in Nahaufnahme: Das Schmuckstück ist mit etlichen Steinchen besetzt und verfügt über einen großen Diamanten in der Mitte! "Ich liebe dich", betitelte Sara den Beitrag auf Italienisch und setzte ein rotes Herz daneben. Die Hochzeit ist für nächstes Jahr geplant.

In ihrer Instagram-Story beantwortete Sara auch einige Fan-Fragen zu ihrer Verlobung. Ein Abonnent wollte wissen, was ihr berühmter Bruder von dem Antrag hält. "Er hat meine komplette Familie vorher gefragt und jeder hat ihn genehmigt. Alle lieben ihn", betonte die hübsche Brünette daraufhin – was wohl auch Pietro einschließen dürfte.

Facebook / Pietro Lombardi Pietro und seine Schwester Sara Lombardi

Instagram / saralombardi.it Sara Lombardi und ihr Verlobter

ActionPress/Public Address Pietro Lombardi beim ZDF Fernsehgarten im Juni 2018

