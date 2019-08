Sarah Lombardi (26) wünscht ihrem Ex eine neue Liebe! Seit Oktober 2016 sind die Sängerin und Pietro Lombardi (27) kein Paar mehr, geschieden wurde ihre Ehe schließlich im Februar dieses Jahres. Auch wenn die beiden während ihrer schlagzeilenträchtigen Trennung heftig aneinandergerieten, hat sich bei den einstigen Lovern und Eltern des kleinen Alessio (4) eine harmonische Freundschaft entwickelt. Dabei wünscht Sarah ihrem Verflossenen schnellstens das Glück an seine Seite zurück.

Erst kürzlich offenbarte Pietro, dass er und seine Ex sich auch in Liebesdingen austauschten und füreinander da seien. Da verwundern Sarahs Worte gegenüber RTL kaum: "Was ich dem Pietro immer wieder sage, ist, dass ich finde, dass er endlich mal eine neue Frau braucht!" Dabei weiß die Musikerin, die selbst jahrelang mit Pie liiert war, auch schon ganz genau, welcher Typ Frau ihn glücklich machen würde: "Zu Pietro würde eine natürliche Frau passen, die einfach so ist, wie sie ist. Der braucht eine starke Frau, die ihm auch mal ein wenig den Weg zeigt, auch mal sagt, pack mal das Geld zur Seite."

Und tatsächlich mag der "Bella Donna"-Interpret bodenständige Frauen, wie er selbst im Interview erklärte – am liebsten eine, die nicht im Show-Business sei, auch wenn die womöglich seinen Lebensstil nicht verstehen könne. Dass Pietro je wieder mit seiner berühmten Ex-Frau zusammenkommen könnte, sei allerdings ausgeschlossen. Das betonten der 27-Jährige und die Mutter seines Söhnchens schon mehrfach – außerdem ist Sarah mit ihrem neuen Freund Roberto glücklich.

ActionPress / Falke, Dorothee Sarah Lombardi 2019 in München

Getty Images Pietro Lombardi beim DSDS-Finale 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi (r.) mit ihrem Freund Roberto auf Mauritius, 2019

