Tom Kaulitz (29) und Heidi Klum (46) machen Italien unsicher! Am vergangenen Samstag war es endlich so weit: Auf einer luxuriösen Jacht vor der Küste Capris gaben die Turteltauben sich das Jawort. Nach jeder großen Hochzeit folgen natürlich auch die Flitterwochen für das frischverheiratete Paar – die verbringen die Model-Mama und der Tokio Hotel-Gitarrist aktuell in Italien. Doch nur gemeinsam auf der faulen Haut liegen kommt für Heidi und Tom offenbar nicht infrage: Die Eheleute mögen ihren Liebes-Urlaub sportlich!

Via Instagram teilte die GNTM-Chefin nun einige Eindrücke ihres Honeymoons mit ihren Fans – Fotos aus dem Bett, dem Wellnessbereich oder vom Strand sucht man hier aber vergebens: Stattdessen schwangen Mr. und Mrs. Kaulitz sich lieber auf einen flotten Jetski! Während Tom das Steuer übernahm und über das Mittelmeer flitzte, umklammerte seine Ehefrau seine Brust und genoss das spritzige Spektakel.

Ob Tom und Heidi sich mittlerweile von ihrem Flitterwochen-Gast verabschiedet haben? Bill Kaulitz hatte die Frischvermählten während der vergangenen Tage nämlich noch begleitet, wie gemeinsame Fotos gezeigt haben. Der Zwillingsbruder des Bräutigams hatte bei der Hochzeit eine sehr wichtige Rolle eingenommen: Er traute die 46-Jährige und ihren Liebsten!

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in ihren Flitterwochen

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum im August 2019 auf Capri

