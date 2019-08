Kommt jetzt die ganze Wahrheit ans Licht? Im Februar hatte Khloe Kardashian (35) einen schweren Tiefschlag verkraften müssen: Ihr damaliger Freund, Tristan Thompson (28), hatte sie erneut betrogen – und das ausgerechnet mit Jordyn Woods (21). Der Kardashian-Jenner-Clan fackelte nicht lange und wandte sich von der Influencerin ab. Seitdem gibt die Ex-Busenfreundin von Kylie Jenner (21) immer mehr Details über die verhängnisvolle Nacht preis: Jetzt will Jordyn sogar einen Brief an Khloe schreiben!

Ein Sneak-Peak auf den Trailer für die kommende Keeping up with the Kardashians-Staffel, die am 8. September Premiere feiert, macht deutlich: Auch die kommenden Episoden des Reality-Formats werden sich noch um das Dreiecksdrama drehen! In einer Szene will Kylie ihre Schwester Khloe darauf vorbereiten, dass Jordyn ihr "etwas Handgeschriebenes" zukommen lassen wolle – bei der Designerin scheint das alte Wunden aufzureißen. "Wenn sie mir einen Brief schreiben will...", beginnt sie beinahe hysterisch, wird dann aber von Kylie mit der Frage unterbrochen, ob sie ihr Khloes Adresse geben könne.

Auch bei Kim (38) scheint der Hass auf ihren Beinah-Schwager noch nicht abgekühlt zu sein. In einer weiteren Szene regt sie sich darüber auf, dass Tristan Khloe bei dem Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter True Thompson (1) komplett ignoriert habe. "Die ganze Sache ist scheiße", resümiert Khloe daraufhin weinend in einem Interview.

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian in Los Angeles

MEGA Jordyn Woods und Kylie Jenner in Miami

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Tristan Thompson und Khloe Kardashian

