Spätestens der Kuss mit Queer Eye-Kollege Jonathan Van Ness sorgte für die Frage: Ist Antoni Porowski etwa Single? Der Food-Experte der beliebten Ratgebertruppe war seit Sommer 2018 mit Trace Lehnhoff zusammen. Antoni und der Innenarchitekt hatten sich per Insta-Direktnachricht kennengelernt. Zuletzt aber gab es gehäuft Gerüchte, dass es bei dem Paar kriselt. Nun redet der Star der beliebten Reality-TV-Sendung Klartext: Ja, er ist wieder zu haben!

"Ich bin jetzt single", verriet Antoni im Gespräch mit People. Über den Trennungsgrund schwieg sich der 35-Jährige aus – Drama gab es offenbar nicht. Ein angeblicher Insider verriet, dass die Beziehung ganz einfach gescheitert sei. "Es hat nicht geklappt", sagte die Quelle und fügte mit Blick auf Antoni hinzu: "Er konzentriert sich auf die Arbeit."

Auch der Star selbst betonte, es mit einer neuen Beziehung erst mal nicht eilig zu haben. Er nutze sein Single-Dasein, um mehr Zeit mit Freunden zu verbringen, so der Foodie. Antoni zieht dabei aber nicht durch Bars und Clubs, sondern bleibt am liebsten zu Hause. "Ich koche für sie und wir hängen in der Küche ab", verriet der Kanadier und fügte hinzu: "Das mache ich am liebsten." Antoni und Jonathan hatten im Juli mit einem Kuss-Bild auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Das soll aber lediglich ein Schmatzer zwischen Freunden gewesen sein, wie beide betonten.

Getty Images Trace Lehnhoff und Antoni Porowski im April 2019

Getty Images Antoni Porowski im April 2018

Instagram / antoni Jonathan Van Ness und Antoni Porowski

