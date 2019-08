Sie haben ein neues Projekt! Jenefer Riili und Matthias Höhn (23) sind seit ihrem Mitwirken bei Berlin - Tag & Nacht gefragte TV-Darsteller. Dass sie die Vorzüge ihrer Popularität wohl nicht untätig genießen wollen, beweisen die Eltern von Milan Riili (1) demnächst mit einem besonderen Vorhaben. Die Influencer möchten ihren Bekanntheitsgrad nutzen, um ihre Community mit in die Welt abseits der perfekten Social-Media-Bilder zu nehmen: Ihre erste eigene Doku verspricht eine Menge Emotionen!

Auf Instagram veröffentlichten die Schauspieler den Trailer zu ihrer Reality-Serie "So lebt Deutschland", die ab dem 11. August ab 18 Uhr auf YouTube laufen wird. Darin interagieren Jenefer und Matthias mit verschiedenen Personen in diversen Städten und unterschiedlichen Lebenssituationen. Was die Protagonisten alle gemein haben, ist der Kampf ums Überleben. "Das fand ich schon krass, die Geschichten von denen, weil es einfach so... Es ging mir komplett unter die Haut", betont Jenefer im Clip. Auch Matze gibt zu: "Das war schon übel zu sehen, wie es manchen Menschen geht."

In weiteren Instagram-Storys erklärte das Paar, was es zu dieser Show bewegt habe: "Wir haben uns gedacht, auf Instagram ist alles immer so Fashion, Beauty, Lifestyle, Werbung und dabei vergisst man einfach so die wichtigen Themen, die einfach direkt vor unseren Augen sind, aber die niemand wirklich sehen will", meinte Jenefer. Ihre Fans sind von schon vor dem Start von der Serie begeistert.

Instagram / matthiashnofficial Matthias Höhn, TV-Star

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Schauspielerin

Instagram / matthiashnofficial Matthias Höhn, Schauspieler

