Tom Kaulitz (29) und Heidi Klum (46) sind endlich Mann und Frau! Am vergangenen Wochenende krönte das Paar seine Liebe mit einer romantischen Hochzeit – und die sollte total privat bleiben. Um Paparazzi fernzuhalten, gab es an Bord ihrer Luxusjacht Wasserwerfer und Störsender verhinderten, dass die Gäste Bilder von der Zeremonie posten konnten. Sechs Tage später hat sich der Trubel gelegt und Gast Wolfgang Joop (74) plaudert endlich Details über die Promi-Sause aus.

Große Emotionen! Als langjähriger Freund und ehemaliger Germany's next Topmodel-Kollege steht der Designer Heidi sehr nah und freut sich natürlich riesig, dass das Model in dem Tokio Hotel-Rocker ihre große Liebe gefunden hat. "Das hat man ihr angesehen, aber das hat sie mir auch gesagt. Es war berührend, herzzerreißend – diese Hochzeit ist ein wirklicher Höhepunkt in ihrem Leben", betonte der Modeschöpfer im Interview mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Die Turteltauben seien "wie zwei Kinder, die ihr großes Happy End feiern wollen."

Nach der berührenden Trauung ging es für Braut, Bräutigam und Hochzeitsgesellschaft zur After-Party und da wurde ordentlich gefeiert. Heidi legte eine flotte Sohle aufs Parkett und soll ihre Wolken-Robe laut Wolfgang "quasi zertanzt" haben. Am besten habe dem 74-Jährigen an diesem Tag "Heidis kaum geschminktes Gesicht und ihre Fröhlichkeit" gefallen.

