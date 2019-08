Eine Doppel-Rückkehr wäre die Big Brother-Sensation des Jahres! Am Donnerstag wurde das Gerücht bestätigt, dass Zlatko Trpkovski (43) ab Freitag an der Promi-Ausgabe des Formats teilnehmen wird. Der gelernte Automechaniker war im Jahr 2000 Teil der allerersten "Big Brother"-Staffel und freundete sich dort mit Jürgen Milski (55) an. Seit Jahren herrscht Funkstille zwischen dem Kult-Duo – könnten die entzweiten Kumpels jetzt wieder im TV-Container aufeinandertreffen?

Schon nachdem Zlatkos Name ins Spiel für den aktuellen Promi Big Brother-Cast gekommen war, äußerten viele Fans auf Facebook den Wunsch, sein früherer Fernseh-Mitbewohner möge nachziehen: "Richtig toll wäre es, wenn Zlatko UND Jürgen in den Container gehen würden. Das wäre BB der ersten Stunde reloaded, ich wär sofort vorm Bildschirm dabei!" Auf eine erneute Teilnahme am Container-Format wird der Moderator wohl verzichten, wie er RTL erklärte: "Für mich wäre das ein Schritt zurück. Ich habe das schon einmal gemacht und es gibt keinen weiteren Grund, es noch mal zu tun."

Jürgen und Zlatko haben seit 18 Jahren keinen Kontakt mehr, wie der Ballermann-Entertainer außerdem verriet. Krach gab es zwar keinen, aber Jürgen vermutet, dass "Zladdi" ihm eine frühere Interview-Aussage krumm genommen habe. Er betonte: "Ich fänd' es toll, wenn wir uns mal treffen." Ob es dieses Treffen in irgendeiner Form bei "Big Brother" geben wird, was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

