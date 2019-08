Das wird ein spektakulärer Abend für alle Fans von Wer wird Millionär! Am 2. September feiert die beliebte Quiz-Show einen runden Geburtstag. Dann ist es genau 20 Jahre her, dass sich zum ersten Mal ein Kandidat auf den Stuhl gegenüber von Moderator Günther Jauch (63) setzte und knifflige Fragen beantworten musste. Selbstverständlich wird die Jubiläumsfolge eine ganz besondere: Auf diese Specials dürfen die Zuschauer sich jetzt schon freuen!

Erstmals werden die Rate-Fans keine neuen Fragen beantworten, sondern solche, die irgendwann in den vergangenen 20 Jahren schon einmal gestellt wurden. Regelmäßige Zuschauer könnten sogar das eine oder andere bekannte Gesicht zu sehen bekommen: Das Publikum im Studio setzt sich nämlich aus ehemaligen Kandidaten der Sendung zusammen. 165 Minuten wird die Sonderausgabe laut Quotenmeter dauern.

Auch nach zwei Jahrzehnten scheint noch lange kein Ende der Kultshow in Sicht. Nachdem vor wenigen Monaten Gerüchte die Runde gemacht hatten, Günther würde seinen Showmaster-Job an den Nagel hängen, hieß es in nun einem Statement von RTL: "Allen macht 'Wer wird Millionär?' großen Spaß und im Moment spricht nichts dagegen, dass das noch lange so bleibt."

TVNOW / Frank Hempel Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

TVNOW / Stefan Gregorowius Thomas Gottschalk und Günther Jauch bei ""Wer wird Millionär?"

Getty Images Günther Jauch bei "2018! Menschen, Bilder, Emotionen"

